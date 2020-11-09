عمليات طعن غامضة تثير الرعب في أحياء اللاذقية

شهدت أحياء مدينة اللاذقية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، عدة عمليات طعن، راح ضحيتها عددٌ من الأشخاص في مناطق متفرقة، دون معرفة الفاعلين، هذا الأمر تسبب في حالة من الرعب لدى أهالي المدينة.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية"، إن شخصين طُعنا ليلة أول أمس السبت، بحي الصليبة في مدينة اللاذقية، أحدهما بجانب جامعة الشام الخاصة، والآخر بجانب مدرسة العفاف، مشيرة إلى أن الضحيتين تعرضتا لعدة طعنات من الظهر ومن ثم تم سرقة هواتفهم المحمولة وأموالهم التي كانوا يحملونها معهم.

وأضافت أن حي القلعة، شهد فجر الأحد، عملية طعن بحق رجل في الخمسين من العمر وسرقة هاتفه ومحفظته أثناء سيره بجانب "مشفى زاهي أزرق العسكري"، حيث استقرت إحدى الطعنات التي تعرض لها من الخلف بمنطقة القلب وأدت لوفاته على الفور.

وأردفت، أمّا حي الشيخ ضاهر، فقد شهد مساء اليوم الأحد، عملية طعن لأحد شبيحة النظام الذي كان غير مسلح، بالقرب من مسجد "الرشيد"، نفذها شخصان، حيث قاما بسرقة وثائقه الشخصية بالإضافة لهاتفه المحمول ومن ثم لاذا بالفرار .

وأكدت المصادر أن هذه الحوادث الغامضة تعتبر الأولى من نوعها بأحياء مدينة اللاذقية، لافتة إلى أن الفاعلين ما زالوا مجهولين حتى الآن، وأن الشرطة المتواجدة بالمنطقة لم تتخذ أي إجراء يذكر لإيقاف هذه الجرائم التي تسببت بحالة رعب ببن أهالي المدينة.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد، تشهد انفلاتًا أمنيًّا غير مسبوق، حيث كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الاغتصاب والسرقة والخطف والقتل، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية.