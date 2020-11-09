كورونا يضرب بقوة في مناطق الأسد.. وقدرة استيعاب المستشفيات وصلت للحد الأقصى

تشهد مناطق سيطرة نظام الأسد، انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا، وسط تكتم الإعلام الموالي عن الأعداد الحقيقية للمصابين بهذا الفيروس.

كشفت مصادر خاصة لـشبكة "الدرر الشامية" عن وفاة 3 أشخاص كانوا محجورين في مشفى "قيس حبيب" بمدينة السلمية شرقي حماة، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت المصادر إن مستشفى السلمية الوطني، والذي يعد الوحيد من نوعه في علاج مصابي فيروس كورونا بالمنطقة، يعج بعدد كبير من المصابين.

وأوضحت المصادر أن ما يزيد عن 50 إصابة بفيروس كورونا، بينهم أطفال ونساء وأكثر من 8 أشخاص كبار في السن ممن تدهور وضعهم الصحي، تم نقلهم إلى قسم العناية المشددة بالحجر الصحي في مستشفى السلمية الوطني.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة المشفى وجهت عدة نداءات للأهالي دعتهم فيها إلى الالتزام بمنازلهم وحجر أنفسهم، وذلك بسبب تزايد أعداد المصابين وعدم قدرة المستشفى على استقبال مصابين جدد.

وذكرت المصادر أن المستشفى يعاني من نقص في عدد الأطباء بالإضافة إلى عدم وجود عدد كافي من المنافس، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر قام بحجر عدة أبنية بجانب مسجد الزهراء وسط المدينة بعد العثور على أكثر من 10 أشخاص مصابين بالفيروس هناك.

هذا وأكدت المصادر أن منطقة السلمية بريف حماة الشرقي، شهدت ارتفاعًا جنونيًّا في عدد المصابين بفيروس كورونا، منذ مطلع الشهر الجاري وخاصة خلال اليومين الماضيين.