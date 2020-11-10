شاهد.. أول ظهور لـ"بوتين" بعد أنباء إصابته بمرض "الشلل الرعاش" الذي لا علاج له

أثار ظهور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
وجاء خروج "بوتين" بعد الأنباء المتداولة حول إصابته مؤخرًا بمرض الشلل الرعاش (باركنسون) الذي لا علاج له وأنه سيتنحى في يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبدا أن "بوتين" في مقطع فيديو نشره حساب "الرئاسة السورية" على "يوتيوب" كان يتحدث بشكل طبيعي، إلا أنه وضع يدًا على المكتب، وكان يُشير بالأخرى أثناء حديثه.
وكان أستاذ العلوم السياسية في موسكو، فاليري سولوفي، أثار تكهنات حول صحة "بوتين"، من خلال الإشارة إلى أن قد يعاني من قد يكون لديه أعراض مرض باركنسون، الذي يصيب الجهاز العصبي.
وأكد الأكاديمي الروسي -بحسب صحيفة "الصن" البريطانية-، أنه "على علم أن صديقة (بوتين) وابنتيه يضغطان عليه من أجل ترك السلطة بسبب حالته الصحية".
جدير بالذكر أن "بوتين" يحكم روسيا منذ عام 1999، باستثناء الفترة بين 2008 و2012، وحينها كان رئيسًا للوزراء، وكان قد فاز في الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس/آذار 2018.
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