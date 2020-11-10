خبر حزين للمنتخب السوري بشأن مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة

تلقى المنتخب السوري لكرة القدم؛ خبرًا حزينًا بشأن مهاجمه ولاعب النادي الأهلي السعودي، عمر السومة، وذلك قبيل المباراتين الوديتين في الإمارات.

ولن يشارك عمر السومة في مباراتي المنتخب السوري أمام أوزبكستان والأردن وديًّا، يومي 12 ، 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وأثبتت الفحوص الطبية عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.

وانطلقت يوم أمس الأحد تدريبات منتخب السوري لكرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ استعدادًا لتصفيات كأس آسيا وكأس العالم.

وكان مدرب منتخب السوري لكرم القدم، التونسي نبيل معلول، أكد أن اللاعبين عمر السومة وعمر خريبين، سيشاركان في المباراتين الوديتين.