تحركات عسكرية تركية مفاجئة بالقرب من الحدود السورية.. و"قسد" هي الهدف

شهدت منطقة شمال شرق سوريا في الآونة الأخيرة توترات عسكرية بين الجيش التركي وميليشيات "قسد"، بالتزامن مع إطلاق أنقرة تصريحات تهديدية ضد الميليشيات الانفصالية.

وفي خطوة مفاجئة توحي بأن تركيا تنوي شن هجوم عسكري على مواقع ميليشيات "قسد"، قام الجيش التركي صباح اليوم بإزالة جزء من الجدار الاسمنتي المقابل لبلدة الدرباسية قرب قرية جنطل بريف الحسكة الشمالي، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانفصالية.

هذا وذكر موقع "الخابور" أن الجيش التركي استهدف بقذائف المدفعية مواقع مليشيات "قسد" في محيط بلدة أبو راسين وقرية دادا عبدال وأم حرملة وداد عبدال شرق رأس العين.

تجدر الإشارة إلى أن ميليشيات "قسد" تتخذ من منطقة أبوراسين منطلق لشن عمليات تسلل باتجاه مناطق الجيش الوطني في رأس العين.

يذكر أن ميليشيات "قسد" المدعومة أمريكيًّا نفّذت عدة عمليات تسلل باتجاه منطقة رأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني وتمكن الأخير من إحباط أغلبها.