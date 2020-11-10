هيئة تحرير الشام تكشف ملابسات مقتل شابين قرب أحد حواجزها بمدينة إدلب

كشفت هيئة تحرير الشام ملابسات مقتل شابين من أبناء مدينة إدلب على أحد حواجزها المحيطة بالمدينة.

وتداولت شبكات محلية خبر قيام حاجز للهيئة متواجد على أطراف المدينة بقتل شابين من عائلة "غنوم" فجر أمس الاثنين.

وللوقوف على تفاصيل الحادثة تواصل مراسل شبكة "الدرر الشامية" مع مسؤول التواصل بمكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام "تقي الدين عمر"، الذي ذكر أنه ورد بلاغ بعد ساعات منتصف الليل بوجود حركة غير طبيعية في المكان المذكور، ما دفع ببعض العناصر للتحري والبحث.

تزامن ذلك مع مرور شابين في ذاك الوقت المتأخر من الليل وسط ظلام دامس؛ يستقلان دراجة نارية في المكان ذاته، ما دفع عناصر الدورية للإشارة لهما للتوقف.

وأضاف أن الشابين لم يتوقفا وسارعا للهرب مما زاد الشك بهما أكثر، فتم إطلاق النار باتجاههما بقصد إيقافهما؛ فقتلا خطأً لاعمداً.

ونتيجة لذلك تم فتح تحقيق في الحادثة وتوقيف جميع العناصر وإحالتهم للقضاء، وتم عقد جلسة مع أولياء الشابين وكتابة ادعاء للعمل عليه من قبل القضاء مباشرةً للبت في القضية.

وختم مسؤول التواصل في مكتب العلاقات الإعلامية بالدعاء للشابين بالرحمة والغفران وأن يُرزق أهلهما الصبر والسلوان.