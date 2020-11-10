الليرة السورية تُسجِّل انخفاضًا جديدًا في أسعار صرفها بالأسواق

سجَّلت الليرة السورية، اليوم الثلاثاء؛ انخفاضًا جديدًا في أسعار صرفها أمام الدولار الأمريكي، وسط توقعات بزيادة تراجعها الأيام المقبلة.

ويسيطر العجز على مؤسسات "نظام الأسد" المالية لمواجهة الانهيار الكبير لـ"الليرة السورية"، لا سيما بعد إقرار الولايات المتحدة لـ"قانون قيصر" وتشديد العقوبات الاقتصادية.

1 دولار أمريكي = 2520 ليرة للشّراء، و2550 للبيع.

1 يورو = 3972 ليرة للشّراء، و3013 للبيع.

1 ليرة تركية = 307 ليرات للشّراء، و312 للبيع.

1 دينار أردني = 3559 ليرة للشّراء، و3609 للبيع.

1 ريال سعودي = 670 ليرة للشّراء، و681 للبيع.

1 دولار أمريكي = 2515 ليرة للشّراء، و2545 للبيع.

1 يورو = 2966 ليرة للشّراء، و3006 للبيع.

1 ليرة تركية = 306 ليرات للشّراء، و312 للبيع.

1 دينار أردني = 3552 ليرة للشّراء، و3602 للبيع.

1 ريال سعودي = 668 ليرة للشّراء، و679 للبيع.

غرام عيار 18 = 115.736 ليرة سورية.

غرام عيار 21 = 134.443 ليرة سورية.

وتسبب إيقاف تسليم الودائع بالعملات الأجنبية في لبنان، والتي يعتبرها نظام الأسد أحد المنافذ الأخيرة المتبقية له للتفلّت من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، في انهيار الليرة السورية.

وخسر "نظام الأسد" العديد من الموارد والسيولة النقدية التي كانت توفرها المناطق المحررة التي كانت تسيطر عليها فصائل الثوار، إضافة إلى أن العمليات العسكرية والتقدم البري لا سيما بإدلب، حرمه من إيرادات هائلة بالقطع الأجنبي.