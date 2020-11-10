رغم إقالات "أردوغان" للقيادات المالية.. انخفاض جديد صادم يضرب الليرة التركية

سجلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء؛ تراجعًا في أسعار صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى، بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي الأيام الماضية.
وجرى تداول العملة التركية عند 8.32 ليرات للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد صعدت بنسبة 3.12%؛ وفقًا لموقع وكالة "بلومبرغ".
وتراجعت الليرة التركية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي إلى 8.58 أمام الدولار، وهبطت بنسبة 30% أمام العملة الأمريكية هذا العام.
وعقب هذا التراجع أصدرت الرئاسة التركية قرارًا يقضي بإقالة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة؛ خلفًا له.
ويشير الخبراء إلى أن تركيا أنفقت من احتياطها النقدي بشكل أسرع مقارنة بأي اقتصاد آخر في طور التطور، في مساعيها إلى دعم عملة البلاد.
وباع المستثمرون الأجانب 13.3 مليار دولار من الحصص والسندات التركية، خلال السنة الجارية، وهذا المستوى هو الأعلى منذ 2005.
وفقدت الليرة 25 في الملئة من قيمتها، في سنة 2020، وهي بذلك أسوأ عملة من حيث الأداء في الأسواق الصاعدة بعد الريال البرازيلي.
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