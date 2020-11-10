"ترامب" يودع بشار الأسد بعد خسارته الرئاسة الأمريكية بضربة اقتصادية قاسية

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربة اقتصادية قاسية لـ"نظام الأسد" بعد أيام من خسارته الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، حزمة عقوبات اقتصادية جديدة استهدفت أفرادًا وكيانات وشركات تابعة للنظام، ضمن عقوبات "قيصر".

وشملت العقوبات أحد عشر كيانًا وثمانية أفراد، وشركات نفطية، وأبرز تلك الشركات "شركة مصفاة الرصافة" و"مصفاة الساحل" و"أرفادا البترولية"، و"ساليزار للشحن".

كما شملت أفرادًا ورجال أعمال مقربين من النظام وقادة أمنيين وهم "حسام القاطرجي" و"طارق عماد الدين المدني" و"كمال عماد الدين المدني" واللواء "ناصر العلي" رئيس شعبة الأمن السياسي واللواء "غسان جودت اسماعيل" مدير إدارة المخابرات الجوية، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وعضو مجلس الشعب "أحمد تيسير خيتي" ومجموعة خيتي القابضة التي يديرها، و"نبيل أحمد طعمة" عضو مجلس الشعب ومجموعة طعمة الدولية التابعة له.

وأكد وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، أن الوزارة عازمة على متابعة الضغط على نظام الأسد ومؤيديه نتيجة استمراره بقمع الشعب السوري.

وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة على النظام بعد أربعة أيام من عقوبات أوروبية مماثلة استهدفت ثمانية وزراء من حكومة الأسد الجديدة التي يترأسها "عرنوس".