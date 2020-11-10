عودة التوتر إلى درعا.. نذر حرب تلوح في الأفق

شهدت مناطق ريف درعا التي تعرضت لاشتباكات قبل يومين عودة للتوتر، وحدثت تطورات تنذر بحرب قريبة بعد استقدام قوات الأسد تعزيزات ومعدات ثقيلة.
وأكدت "شبكة أخبار درعا وريفها" أن قوات نظام الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية ضمت أربع دبابات إلى محيط بلدة الكرك الشرقي بعد أن فرضت عليها حصاراً خانقًا.
وأضافت أن جيش النظام بدأ باستهداف الطرق المؤدية إلى بلدة الكرك الشرقي من الغارية الشرقية والحراك بقذائف الدبابات لتضييق الحصار على البلدة.
وتسارعت الأحداث في المنطقة بعد قيام قوات الأسد باقتحام عدة مناطق جنوبي مدينة درعا لاعتقال بعض الشبان، وما تبعه من تحرك فصائل الريف الغربي المحلية وسيطرتهم على عدة حواجز أبرزها حاجز المخابرات الجوية في بلدة الكرك الشرقي وقتل كل من فيه من عناصر النظام .
ونقلت مصادر محلية عن مسؤول المخابرات الجوية في البلدة توعده بمجازر بحق أهلها ردًّا على قتل عناصره على الحاجز.
يذكر أن مناطق درعا والجنوب السوري عمومًا لا زالت رافضة لفكرة عودة قوات الأسد للسيطرة على المنطقة التي أُخضعت للتسويات مع الأسد من قبل روسيا.
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