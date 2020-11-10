فصائل الثورة توجه صفعة جديدة لقوات الأسد على محاور ريف حماة

وجهت فصائل الثورة السورية، صفعةً جديدة لقوات الأسد، على محاور سهل الغاب في ريف حماة الغربي.
وقال مصدر عسكري في غرفة عمليات "الفتح المبين": "إن مجموعة عناصر من قوات الأسد حاولت التقدم على محور خربة الناقوس بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، ليلة أمس الاثنين - الثلاثاء.
وأضاف أن الفصائل المرابطة هناك كشفت عملية تقدمهم وتعاملت معهم بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما تسبب بمقتل وإصابة عدد منهم.
وتعرضت قرية خربة الناقوس الواقعة على الطرف الشرقي من نهر العاصي للكثير من محاولات التسلل باستخدام معدات ليلية روسية حديثة خلال السنتين الماضيتين، جميعها باءت بالفشل.
تجدر الإشارة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيدًا غير مسبوق للقصف المدفعي والصاروخي من معسكرات قوات النظام على مناطق غربي حماة وجنوبي إدلب، بالتزامن مع بعض محاولات التسلل الفاشلة على محاور جبل الزاوية وخصوصًا حرش بينين.
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