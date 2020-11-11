"رويترز": قفزة قوية في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

كشفت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن قفزة قوية في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وذلك عبر سلسلة تغييرات حكومية مالية في تركيا.
وأفادت الوكالة بأن "الليرة التركية قفزت 1.26 بالمائة أمام الدولار أثناء التعاملات مواصلة اتجاها للتعافي منذ أن هوت إلى مستوى قياسي منخفض مقابل العملة الأمريكية الشهر الماضي".
وأشارت "رويترز" على موقعها الإلكتروني، إلى أن "الليرة سجلت 6.7155 أمام الدولار بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش، ارتفاعا من 6.8045 عند الاغلاق يوم الإثنين".
وجاء ارتفاع سعر صرف الليرة التركية بعد استقالة وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى إقالة محافظ البنك المركزي التركي.
وفقدت الليرة التركية نحو 35% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الجاري، بعد فشل السياسات النقدية لنظام رجب أردوغان في وقف نزيف العملة.
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