هل تتذكرون تهديد "بايدن" لـ"أردوغان"؟.. الرئيس التركي يبعث أول رسالة إلى نظيره الأمريكي الجديد

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أول رسالة إلى نظيره الأمريكي المنتخب حديثًا جو بادين، بمناسبة فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "أردوغان" في رسالته بعد ثلاثة أيام من تأكيد فوز "بايدن": "واثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف الرئيس التركي" أن "التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".

وكان "بايدن" انتقد سياسات تركيا الداخلية والخارجية ورئيسها رجب طيب أردوغان، خلال حملته الانتخابية وردت عليه الرئاسة التركية و"أردوغان" في أغسطس/ آب الماضي.

والجمعة الماضية، قبل إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن بلاده ليس لديها مخاوف من احتمالية انتخاب "بايدن" رئيسًا لأمريكا، ووصف تصريحاته السابقة تجاه أنقرة بـ"المؤسفة".