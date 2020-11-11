الإخوان المسلمين في سوريا تصدر بيان "براءة".. وتكشف السبب

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن تبرئها من تنظيمات القاعدة و"داعش" وإيران وكل الجماعات والحركات التي على صلة بهم.

وقالت الجماعة في بيان لها بعنوان "براءة": "نحبّ أن نؤكد في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، براءتنا من فكر الغلو والتكفير بمدارسه وتنظيماته ومنظماته على امتداد الجغرافيا الإسلامية والعالمية، نبرأ من هذا الفكر ومن كل ما يصدر عن حامليه من تكفير وتقتيل وتفجير".

وأضاف: "ونخص بالبراءة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة وكل المسميات الرديفة والموازية والتي تستحل باسم الإسلام دماء الناس وأعراضهم".

وأردف: "ونؤكد براءتنا على السواء وبالقدر نفسه من المشروع الصفوي، ومن نظرية الولي الفقيه، ومن دولة الملالي في طهران (التي تحتل بلادنا، وتعيث فيها فسادًا وإجرامًا وتخريبًا) وكذا من كل تنظيم ومنظمة وحركة وجماعة تَمُدُّ يَدَ الولاءِ إلى هذا المشروع وإلى هذه الدولة، تحت أي عنوان أو لافتة أو تبرير؛ أو تقبل أي شكل من أشكال العلاقة".

تجدر الإشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها أصدرت هذا البيان بسبب "الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية، وما تكشف لها يومًا بعد يوم من عمليات بعض الناس في إعادة الاصطفاف؛ حرصًا منها على مصالح وقتية عارضة.

يذكر أن فرنسا والنمسا شهدتا في الآونة الأخيرة عمليات طعن وإطلاق نار نفذها شباب مسلمون وذلك على خلفية إساءة فرنسا بدعم وتحريض من رئيسها إيمانويل ماكرون للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم.