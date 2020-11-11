الدفاع التركية تكشف تفاصيل إحباط مخطط عسكري ضد قواتها في منطقتين بشمال سوريا

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إحباط مخطط عسكري ضد قواتها في منطقتين شمال شرقي سوريا، وقتل المسلحين الذين حاولوا تنفيذ ذلك.

وأكدت "الدفاع التركية" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه "تم القضاء على 26 مسلحًا من (PKK) كانوا يعدون لهجوم في منطقتي رأس العين وتل أبيض أمس الاثنين".

وشدد العقيد أولجاي دنيزر، مدير فرع التخطيط والتنسيق والتحليل في وزارة الدفاع التركية، أن بلاده ستحافظ على السلام والاستقرار شمال سوريا وسترد على تحرشات "الإرهابيين" بكل حزم.

وسيطر الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري أواخر العام الماضي على المنطقة الممتدة بين مدينتي رأس العين شمال الحسكة وتل أبيض شمال الرقة، وذلك بعد إطلاقهم عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام".



يذكر أن قيادات ميليشيا "PKK" المصنفة على قوائم الإرهاب التركية هي من تدير فعليًا ميليشيات "قسد" التي تحظى بدعم أمريكي، وهي مسؤولة عن تفجيرات استهدفت المدنيين في عفرين والباب شمال حلب.