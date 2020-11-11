"أردوغان" يلمح لـ"بوتين" باستخدام ورقة "قره باغ" لإنجاز اتفاق جديد بين روسيا وتركيا في سوريا

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى نظيره الروس فلاديمير بوتين، بإمكان روسيا وتركيا استخدام آلية التسوية المتفق عليها في قره باغ، لتطبيقها في سوريا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين "أردوغان" و"بوتين" بعد إنجاز اتفاق التهدئة في إقليم "قره باغ" بين أذربيجان وأرمينيا، بحسب ما أوردت "الرئاسة التركية".
وقالت الرئاسية التركية: إن "أردوغان وبوتين بحثا الاتفاق الأخير حول وقف إطلاق النار في قره باغ، وأن الرئيس التركي أكد على ضرورة عدم تضييع الفرصة بعد التوصل إلى الاتفاق".
وأكد "أردوغان" أن الأهم الآن هو "التزام أرمينيا بوقف إطلاق النار وتعهداتها بموجب الإعلان المشترك"، واصفًا إياه بـ"الخطوة الصحيحة نحو تسوية دائمة في قره باغ".
وختم الرئيس التركي، بأن بلاده ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار عبر مركز مشترك سيقام في أذربيجان، على الأراضي التي "تم تحريرها من الاحتلال الأرمني".
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