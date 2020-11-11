سجلت الليرة التركية، اليوم الأربعاء تحسنًا في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 8.1117 للشّراء، 8.1373 للبيع. اليورو = 9.5886 للشّراء، 9.6334 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.7592 للشّراء، 10.8020 للبيع. الريال السعودي = 2.1816 للشّراء، 2.1840 للبيع. الدينار الأردني= 11.4759 للشّراء، 11.5635 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0065 للشّراء، 0.0065 للبيع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة التركية تواصل ارتفاعها أمام الدولار.. وإليكم نشرة الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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