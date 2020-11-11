فصائل درعا تُفشِل محاولة تقدم لقوات الأسد على بلدة الكرك الشرقي

أفشلت فصائل درعا، التي خضعت للتسويات مسبقًا بوساطة روسية، محاولة تقدمٍ لقوات الأسد على بلدة الكرك الشرقي في ريف درعا جنوبي سوريا.

وحدثت اشتباكات متقطعة بين مسلحي الفصائل المعارضة للأسد وقوات النظام إثر محاولة الأخيرة التقدم من جهة بلدة المسيفرة، بحسب "شبكة أخبار درعا وريفها".

وأكدت المصادر أن قوات الأسد حشدت عددًا من الدبابات وكتائب ومجموعات تابعة للفرقة الرابعة والمخابرات الجوية لاقتحام البلدة بذريعة اعتقال مطلوبين.

وشهدت البلدة قبل أيام وقوع اشتباكات بين شبان من الفصائل السابقة في الجيش الحر وحاجز للمخابرات الجوية، أدت لمقتل ثمانية عناصر من النظام على الحاجز.

وكانت مصادر محلية نقلت عن مسؤول المخابرات الجوية في البلدة تهديدًا بارتكاب مجازر في الكرك الشرقي، ردًّا على مقتل عناصر المخابرات الجوية.

الجدير ذكره أن عدة مناطق في درعا، من بينها الكرك الشرقي، شهدت انتفاضة جديدة ضد قوات النظام، على خلفية قيام الأخيرة باقتحام مزارع نخلة في درعا البلد، قبل أيام.