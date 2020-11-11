انهيار جديد يضرب الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية

سجَّلت الليرة السورية، اليوم الأربعاء؛ انخفاضًا جديدًا في أسعار صرفها أمام الدولار الأمريكي، وسط توقعات بزيادة تراجعها الأيام المقبلة. 1 دولار أمريكي = 2550 ليرة للشّراء، و2580 للبيع. 1 يورو = 3008 ليرات للشّراء، و3048 للبيع. 1 ليرة تركية = 312 ليرة للشّراء، و317 للبيع. 1 دينار أردني = 3601 ليرة للشّراء، و3652 للبيع. 1 ريال سعودي = 683 ليرة للشّراء، و694 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2570 ليرة للشّراء، و2600 للبيع. 1 يورو = 3034 ليرة للشّراء، و3075 للبيع. 1 ليرة تركية = 314 ليرة للشّراء، و330 للبيع. 1 دينار أردني = 3630 ليرة للشّراء، و3680 للبيع. 1 ريال سعودي = 683 ليرة للشّراء، و694 للبيع. غرام عيار 18 = 118,736 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 137,443 ليرة سورية.

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