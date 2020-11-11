رد حاسم من تركيا على التصعيد الروسي في إدلب

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، الثلاثاء، موقف بلاده من التصعيد الروسي في إدلب شمال سوريا.

وقال "أوغلو" في تصريحاتٍ نقلتها وكالة "الأناضول": "إن بلاده تتابع الوضع في سوريا عن كثب وتتعامل معه من منظور الأمن القومي والاستقرار الإقليمي".

وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة ستستمر في مساعيها من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب، بهدف حماية أهالي المنطقة الأبرياء

وأضاف: "سوريا تفتقر للاستقرار منذ 10 سنوات، والوقت حان لكي يتم تطهيرها من الإرهاب، والتوصل إلى حل سياسي يقابل تطلعات الشعب، ويؤمن عودة السوريين إلى ديارهم".

وأوضح أن تركيا نفّذت عمليات عسكرية ضد تنظيمات إرهابية عدة في سوريا مثل (وحدات الحماية) التركية و(حزب العمال الكردستاني) و(داعش)، لتقطع الطريق بذلك أمام مساعي خلق ممر إرهابي شمالي سوريا قرب الحدود التركية".

الجدير ذكره أن طائرات الاحتلال الروسي صعّدت قصفها خلال الأيام الماضية، ليطال مناطق مأهولة بالسكان في مدينة أريحا وأحياء مدينة إدلب الجنوبية الشرقية وبلدة كفريا، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف من قوات الأسد؛ ما تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين معظمهم نساء وأطفال.