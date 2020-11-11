القوات التركية تنسحب من نقطة مراقبة جديدة بريف حلب

أكدت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن تركيا بدأت في سحب قواتها من نقطة مراقبة جديدة في شمال سوريا.

وقالت وكالة "سبوتنيك" إن القوات التركية المتمركزة في نقطة المراقبة الثالثة بريف حلب الشمالي الغربي، بدأت انسحابها من النقطة، مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر ميدانية أن عشرات الشاحنات المحملة بالتجهيزات والمعدات التي تم تفكيكها، خرجت من نقطة المراقبة التركية الثالثة الموجودة بين قريتي "الشيخ عقيل" و"قبتان الجبل"، وتوجهت إلى بلدة "دارة عزة" التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة تركيًّا بريف حلب الغربي.

وتوقعت المصادر أن أن تنتهي عملية الإخلاء بشكل كامل خلال ساعات اليوم أو غد الخميس.

وكانت القوات التركية أخلت في وقت سابق قاعدة مورك، وبدأت تفكيك قاعدتي شير مغار بريف حماة ومعرحطاط بريف إدلب، وأرجعت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في تقرير سابق، انسحاب القوات التركية من نقطة مورك لتلافي جعلها رهينة وورقة مساومة، بعد قناعتها بأن القوات الروسية قد تشن عملية عسكرية ضد المنطقة مجددًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع إنشاء تركيا مؤخرًا قواعد جديدة في جبل الزاوية، جنوبي إدلب، أهمها قاعدة قوقفين المطلة على معظم سهل الغاب وصولًا إلى جبال اللاذقية وعلى جبل شحشبو.