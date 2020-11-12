تقرير يكشف مفاجأة.. تطبيع العلاقات بين "الأسد" وإسرائيل من أهم أولويات "بايدن"

أكدت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية أن تطبيع العلاقات بين نظام الأسد وإسرائيل أولوية لدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال يوسي بيلين، المفاوض الإسرائيلي خلال اتفاقات أوسلو في مقال حمل عنوان "جو بايدن الذي فوجئت بالتعرف إليه" أن "بايدن كان على دراية بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكانت العديد من المفاهيم التي لم تكن مألوفة لزملائه على الإطلاق، معروفة جدًا لديه".

وأضاف بيلين الذي شغل منصب وزير في حكومة حزب العمل، نقلًا عن بايدن أن "السلام مع سوريا من وجهة نظر الولايات المتحدة سيؤدي الى تغيير استراتيجي. السلام مع الفلسطينيين سيحدث تغييرا تكتيكيا أعلم أن الأمر بالنسبة لكم هو إيجاد حل للمسألة الديمغرافية، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأولوية للقناة بينكم وبين سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اعترف في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه صهيوني وإن لم يكن يهوديًا.

وقال "بادين" عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي في مارس 2016: "إذا كنت يهوديًا فسأكون صهيونيًا، والدي قال لي إنه لا يشترط أن أكون يهوديًا لأصبح صهيونيًا، وإسرائيل ضرورية لأمن اليهود في جميع أنحاء العالم".

وفي وقت سابق أفادت تقارير إعلامية، بأن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد وجود مساعٍ من قِبل القيادة الروسية وبتوجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والنظام السوري.