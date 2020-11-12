الأسد يتنصل من مسؤوليته: أزمة اللاجئين مفتعلة ونعمل لعودتهم

زعم رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، الأربعاء، أن قضية اللاجئين السوريين، "مفتعلة" في محاولة للتنصل من مسؤوليته في تهجير الملايين من الشعب السوري.

وقال الأسد في افتتاح المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين، المنعقد في قصر المؤتمرات في دمشق، عبر الفيديو، إن قضية اللاجئين في سوريا هي قضية مفتعلة فتاريخ البلاد يخلو من هجرة جماعية.

واتهم "الأسد" دولًا غربية (لم يسمها) وأخرى في المنطقة باستغلال اللاجئين السوريين، وتحويل قضيتهم من إنسانية إلى ورقة سياسية للمساومة.

وأضاف الأسد أن "الحكومات التي عملت بجد لنشر الإرهاب، لا يمكن أن تكون هي نفسها السبب والطريق لعودتهم إلى وطنهم" على جد تعبيره.

وادعى الأسد إنهم يعملون "من أجل عودة كل لاجئ يرغب بالعودة والمساهمة في بناء وطنه"، مشيرًا إلى أن ثمة عقبات كبيرة أمام ذلك، منها العقوبات الاقتصادية "اللاشرعية والحصار المفروض من قبل النظام الأمريكي وحلفائه ".

وأرجع رئيس النظام السوري، الأزمة إلى تعرض بلاده لما وصفه "أكبر عدوان همجي غربي عرفه العالم في التاريخ الحديث"، متجاهلًا المجازر التي ارتكبتها قواته ضد المدنيين منذ العام 2011.

وفي سياق متصل وصف رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، مؤتمر اللاجئين الذي يعقده نظام الأسد في دمشق، بالخدعة المدبرة.

وأوضح عبد الرحمن أن المؤتمر المنعقد بدعم وتمويل روسي، يهدف للحصول على أموال من المجتمع الدولي تحت مسمى تأمين عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

وقال مصطفى في تصريحات لـ"الأناضول"، إن المؤتمر حيلة روسية، وخدعة جديدة لنظام الأسد، مضيفًا بأن موسكو "ستقوم لاحقًا بنهب هذه الأموال، كتعويضات مقابل الدعم الذي قدّمه للنظام عبر قصف المدن السورية بشتى أنواع الأسلحة".

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولبنان والأردن وتركيا عدم مشاركتهم في المؤتمر الذي ينظمه نظام "الأسد" بدعم روسي، يومي الأربعاء والخميس، بسبب عدم تشكّل الظروف الآمنة المطابقة للقوانين الدولية، من أجل عودة اللاجئين.

ويعني رفض لبنان والأردن وتركيا عمليًا فشل المؤتمر، ولاسيما أن الدول الثلاث تؤوي نحو 6 ملايين لاجئ سوري.

وفرّ ملايين السوريين إلى خارج البلاد خلال السنوات التسع الماضية جراء المجازر و العمليات العسكرية لقوات النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيين ضد المدن الثائرة.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكدت في 18 من حزيران الماضي، أن سوريا لا تزال تتصدر قائمة أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا حول العالم بإجمالي بلغ 13.2 مليون شخص.