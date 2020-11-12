"مؤتمر اللاجئين السوريين" يصدم النظام بنتائج عكسية في الداخل والخارج

بدأت صباح اليوم الأربعاء، في قصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق فعاليات "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين"، الذي تنظمه حكومة الأسد بدعم وتوجيه روسي.

وفي غياب تام لكبرى الدول التي تحتضن اللاجئين السوريين، كالاتحاد الأوروبي وتركيا، حضر هذا المؤتمر دول حليفة لنظام الأسد أبرزها روسيا والصين وإيران ولبنان والإمارات وعمان.

وقال رئيس النظام السوري بشار الأسد في افتتاحية المؤتمر: إن "قضية اللاجئين هي قضية مفتعلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول التابعة لها في جوارنا لتبرير التدخل في الشؤون السورية ولاحقًا تفتيت الدولة وتحويلها تابعة تعمل لمصالحهم؛ بدلًا من مصالح شعبها".

واتهم "الأسد" الدول الأوروبية باستغلال ملف اللاجئين السوريين لخدمة أجنداتها واستخدامهم كورقة سياسية للمساومة، زاعما أن الدول الغربية تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلدهم.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي "بيتر ستانو" قال إن دول الاتحاد الأوروبي لن تحضر "مؤتمر اللاجئين".

كما أعلنت كندا يوم أمس الثلاثاء، عن مقاطعتها لمؤتمر اللاجئين، حيث قال حساب "كندا سوريا" التابع للسلطات الكندية "لن تحضر كندا المؤتمر الذي تستضيفه روسيا وسوريا حول عودة اللاجئين في دمشق".

وأصدر "مجلس محافظة حمص الثوري"، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلن فيه عن رفضه التام لمؤتمر اللاجئين الذي يستضيفه النظام السوري في العاصمة دمشق، مشددا على ضرورة رحيل "الأسد" لضمان عودة اللاجئين.

هذا وأطلق نشطاء سوريون على منصة تويتر وسم حمل عنوان (#العودة_تبدأ_برحيل_ الأسد)، حيث نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا وفي دول اللجوء مئات التغريدات تحت هذا الوسم عبروا فيها عن رفضهم التام لهذا المؤتمر ومخرجاته.



وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماع في تغريداتهم أنه من المستحيل أن يقبل اللاجئون السوريون بالعودة إلى بلدهم وبشار الأسد موجود في الحكم، مشيرين إلى أنه ما زال مستمرًا حتى الآن في قتل المدنيين بطائراته وصواريخه.

فيما عبر موالون على صفحاتهم في فسيبوك عن استغرابهم من إصرار روسيا والنظام على عودة اللاجئين في الوقت الذي تعاني مناطق الأسد من تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الخبز والمحروقات والكهرباء.

يذكر أن نظام الأسد ارتكب عدة مجازر وجرائم دموية بشعة ضد المدنيين، استخدم في بعضها السلاح الكيماوي، هذا الأمر أجبر آلاف السوريين على الهرب واللجوء إلى تركيا والدول الأوروبية.