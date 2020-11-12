بيان من حكومة الإنقاذ السورية حول الانتشار السريع لفيروس كورونا في الشمال المحرر

وجهت "حكومة الإنقاذ السورية"؛ نداءً إلى أهالي المناطق المحررة في الشمال السوري بالالتزام الصارم والجاد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان لها: "لقد تفشي الوباء في منطقتنا المحررة بسرعة تجاوزت قدرة القطاع الصحي عن استقبال الحالات التي تحتاج للاستشفاء وخاصة المرضى الذين يحتاجون إلى عناية مشددة الأمر الذي ينذر بخطر وشيك سوف يحل بنا إن لم يحفظنا الله بعنايته".

وأضافت: "ومع التفشي السريع للوباء لا بد من عموم المنطقة المحررة الالتزام الجاد والصارم بإجراءات الوقاية، فرغم أن فيروس کورونا لا يشكل خطرا على غالبية المصابين إلا أنه ينال من المستضعفين بيننا من المسنين والمرضى والذين قد يكونون ضحية تهاوننا بأساليب الوقاية".

وشددت الحكومة على ضرورة الحفاظ على توصيات وزارة الصحة، ومنها المحافظة على تجنّب العناق والمصافحة ونظافة اليدين وغسلهما بشكلٍ متكرّر والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل وتجنب الأماكن المزدحمة.

واتخذت حكومة الإنقاذ يوم 6 من تشرين الثاني /نوفمبر الحالي، عدّة إجراءات تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا في المناطق المحررة، من ضمنها إغلاق كافة المدارس والجامعات وإلغاء كافة الأسواق الشعبية لمدة أسبوع كامل ابتداءً من يوم السبت الماضي.

يذكر أن عدة منظمات وجهات دولية حذرت من انهيار الوضع الصحي في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، بسبب قلة الإمكانيات المادية وسط ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا.