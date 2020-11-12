هل ينتقم "ترامب" من "بايدن" في سوريا؟

سلطت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، الضوء على التغيرات المحتملة في الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، مع مجيء جو بايدن.

وقال إيغور سوبوتين في مقال نشره بالصحيفة تحت عنوان "لن يتمكن ترامب من الانتقام من بايدن في سوريا"، جرت محادثة فيديو بين الرئيسين، فلاديمير بوتين وبشار الأسد، حول الأوضاع في سوريا".

وأضاف أن هذه المحادثة جاءت على خلفية إعداد لاعبين شرق أوسطيين لتغيير محتمل في معايير الوجود الأمريكي في المنطقة، بعد فوز جوزيف بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وبحسب المقال، أمام "ترامب" الآن عدة أشهر ليجعل من الصعب قدر الإمكان على الإدارة المستقبلية العمل على أي من الملفات المهمة في سوريا والتي طالما شكلت إحدى نقاط الخلاف، بين إدارة الرئيس الحالي والمعسكر الديمقراطي.

وفي الصدد، نقلت الصحيفة عن الخبير العسكري يوري لامين قوله: "يمكن توقع العديد من" الهدايا "من ترامب للإدارة المقبلة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

واستدرك قائلًا: "لكن، من غير المرجح أن يتخذ البيت الأبيض إجراءات جذرية في الاتجاه السوري، الآن. فأقرب الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة، مثل المملكة العربية السعودية، يعارضون الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا".

وبحسب "ليامين" فمن المألوف أن تصغي إدارة ترامب إلى هؤلاء اللاعبين الشرق أوسطيين.

كما استبعد الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط (MEI) بواشنطن، وخبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، في أن يتخذ فريق ترامب قرارًا بسحب الخبراء العسكريين من سوريا.

وقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "اتخاذ مثل هذا القرار، يعني قطع سلسلة الدعم الاقتصادي بأكملها، عن القبائل المحلية والأكراد من بيع النفط. فالحافز المالي، لا يسمح للأكراد فقط، إنما وللقبائل أيضا بالحفاظ على موقف مستقل، ودفع رواتب الفصائل وعدم التحوّل إلى جانب الأسد".

وأضاف: "يتمتع الجيش الأمريكي بمستوى كافٍ من الحرية للعمل في هذه المنطقة. وقد تتخذ واشنطن بعض القرارات فيما يتعلق بالتنازل عن نقاط معينة في الشمال الشرقي أو في مثلث سوريا- الأردن- العراق، لكنني أعتقد بأن العسكريين سيحاولون تخفيف تأثيرها.

وأوضح "قد يحاول ترامب التأكيد على التفاعل مع تركيا، لكن من المستبعد أن يؤدي هذا إلى أمر جذري، خاصة وأن الإدارة الجديدة ستظل تسعى بشكل عام للتأكيد على التضامن داخل الناتو".

وكان مركز "ستراتفور" الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، قال في تقرير سابق إن المرشح الرئاسي "جو بايدن"، إذا فاز بالانتخابات الأمريكية المقبلة فإن ذلك قد ينذر بمهمة أمريكية موسعة في سوريا، تتخذ موقفًا أكثر تصادمًا ضد حكومة الأسد وداعميها الروس والإيرانيين.

وأكد المركز أن "بايدن"، "سيكون أكثر استعدادًا لمواجهة نظام الأسد دبلوماسيًّا والضغط عليه لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عامًا في البلاد".

ونقل المركز قول "توني بلينكن" مستشار السياسة الخارجية لـ"بايدن: "سياسة (بايدن) ستكون البقاء في شمال شرق سوريا، (بايدن) سيتجنب التطبيع مع الأسد وإحياء مفاوضات جنيف لن تحدث إلا إذا زادت الولايات المتحدة النفوذ على الأرض".