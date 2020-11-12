دوت الخليج :- ذكرت وكالة سانا السورية أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف الحسكة.
ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن الجنود قتلوا في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة - دير الزور
ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى حول الحادثة.
يذكر أن ضابطا أمريكيا قتل بتفجير نفذه مجهولون في الحسكة في أبريل من العام الحالي.
كما قتل جندي في يوليو الماضي إثر "حادث غير قتالي" على طريق الحسكة، كما أعلنت القوات الأمريكية في حينه.
كما كان أربعة جنود قتلوا مطلع العام الماضي بتفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا.
المصدر: سانا + RT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبوة استهدفت آليتهم.. مقتل جنود أميركيين في الحسكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.