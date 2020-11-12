عبوة استهدفت آليتهم.. مقتل جنود أميركيين في الحسكة

دوت الخليج :- ذكرت وكالة سانا السورية أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف الحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن الجنود قتلوا في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة - دير الزور

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى حول الحادثة.

يذكر أن ضابطا أمريكيا قتل بتفجير نفذه مجهولون في الحسكة في أبريل من العام الحالي.

كما قتل جندي في يوليو الماضي إثر "حادث غير قتالي" على طريق الحسكة، كما أعلنت القوات الأمريكية في حينه.

كما كان أربعة جنود قتلوا مطلع العام الماضي بتفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا.

المصدر: سانا + RT