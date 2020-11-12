تحركات خطيرة تقودها الإمارات بالتعاون مع إسرائيل ضد تركيا في سوريا

كشفت مصادر إعلامية عن تحركات خطيرة لدولة الإمارات في جنوب سوريا بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة تركيا.

ونقل موقع "الخليج أونلاين" عن مصادر أمنية أن وفدًا استخباريًا من دولة الإمارات ناقش خلال زيارة سرية إلى تل أبيب الشهر الماضي (أكتوبر) مقترحًا لإعادة تنظيم الفصائل المسلحة في الجنوب السوري قرب الحدود مع "إسرائيل".

وأضافت المصادر أن "الإمارات تسعى إلى تأسيس كيان عسكري باسم المعارضة المحسوبة عليها، بالتنسيق مع "إسرائيل".

وتأتي التحركات الإماراتية، بحسب المصدر ضمن استراتيجية الإمارات التي تهدف إلى تأسيس كانتونات عسكرية يمكن من خلالها مواجهة النفوذ التركي في سوريا، ضمن أي حل سياسي شامل للبلاد خلال المرحلة المقبلة، إضافة لمواجهة إيران في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وتعتمد أبوظبي في خطتها على عدد من القيادات السابقين في الفصائل المسلحة السورية، ومن أبرزهم عماد أبو زريق، القائد العسكري لما يسمى جيش الثورة والذي تربطه علاقة وثيقة بالمخابرات الإماراتية.

وكان موقع "تلفزيون سوريا" كشف أن اجتماعًا عقد الخميس الماضي في منطقة الأشعري بريف درعا ضمّ شخصيات سياسية وعسكرية معارضة، من أبناء محافظتي درعا والقنيطرة .

وجرى التباحث خلال الاجتماع حول إمكانية تشكيل جبهة سياسية وعسكرية موحدة ممثلة لمناطق الجنوب، لمواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها الاغتيالات والاعتقالات التي تستهدف أبناء المنطقة.

وتقود الإمارات حملة عربية إلى جانب السعودية ومصر ضد السياسات التركية الشرق أوسطية بما فيها التدخل العسكري في سوريا.

وسبق أن قدمت الإمارات مبلغًا ماليًّا ضخمًا للنظام السوري من أجل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع بين تركيا وروسيا.