بينهم سوريون.. آلاف اللاجئين مهددون بالطرد من هولندا لهذا السبب

حذرت منظمات حقوقية الأربعاء من أن ألاف اللاجئين بينهم سوريون معرضون للطرد في هولندا بسبب "مرسوم اختبار التجنس" الأخير.

وقال المجلس الهولندي للاجئين إن نحو 50،000 إلى 100،000 من حاملي الإقامة لن يتمكنوا من الحصول على الجنسية الهولندية على الرغم من أنهم نجحوا في إثبات وجودهم بسبب المتطلبات اللغوية الجديدة لمجلس الوزراء، بحسب موقع "هولندا بالعربي".

وأوضح المتحدث باسم المجلس الهولندي للاجئين: "ما تريده الحكومة الآن هو جعل متطلبات اللغة للتجنس أعلى من متطلبات الاندماج وفقًا لـ "مرسوم اختبار التجنس". وبالتالي ، فإن الغالبية العظمى من اللاجئين المتجنسين لم يعودوا يستوفون شروط الجنسية الهولندية فجأة”. وأضاف "لقد أجروا امتحانات على مستوى مختلف. بالنسبة لهم تتغير قواعد اللعبة فجأة الآن بعد أن تم وضعها بالفعل."

ويشار إلى أن اللاجئون المعترف بهم في هولندا يحصلون على تصريح مؤقت لمدة خمس سنوات، والذي يظل ساريًا طالما أنه لا يزال بلدهم الأصلي غير آمن .

ولكي يحصلوا على الجنسية الهولندية ، يجب عليهم الامتثال لمتطلبات الاندماج والتي تتطلب، دراسة حوالي ثلاث سنوات اللغة والثقافة والتاريخ الهولندي مع اجتياز جميع الاختبارات.

وكان التقرير السنوي لمنظمة "العمل من أجل اللاجئين" الهولنديّة كشف فى 29 يوليو2019 ارتفاع عدد اللاجئين الذين قدّموا طلبات لجوء في هولندا عام 2018 إلى 20.353 لاجئ. فيما كان العدد عام 2017 لا يتجاوز الـ 14.716.

وقد تصدّر السوريون لائحة الجنسيات التي قدّمت طلبات اللجوء هذه مع 2.956 طلب لجوء.