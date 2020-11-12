تقرير أمريكي يكشف مفاجأة: نظام الأسد يتلقى دعمًا من شركات وهمية في لبنان

كشف تقرير أمريكي عن مفاجأة بتلقي نظام الأسد دعمًا من شركات وهمية تتخذ من لبنان مقرًّا لها، لمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام في سوريا. وأكد موقع "الحرة" أن 13 شركة مقاولات متواجدة في لبنان تعمل لصالح نظام الأسد من خلال السماح للمستثمرين الدوليين بالدخول والمساهمة في إعادة إعمار سوريا دون الخوف من أن تطالهم العقوبات الأمريكية. وذكر الموقع تفاصيل إحدى هذه الشركات وهي "سيلزار" التي يملكها طارق وكمال المدني، وأن عقودها في سجلها خالية ببعض بنودها من أية معلومات. وبحسب المصدر فإن الشركة المذكورة تختص بأعمال النفط في سوريا، ولا يعتمد الأسد عليها لوحدها، إنما يعتمد على شركات لبنانية لشركاء غالبهم من لبنان، للالتفاف على العقوبات الأمريكية. كما ذكر الموقع شركة "أي أف للمقاولات"، وشركتي الاتحاد للبترول وش. م. ل وأويل ستريم أوفشور ش. م. ل، ويمتلك عضو مجلس الشعب التابع للنظام صبحي عياش حصصًا في الأخيرتين. ولفت الموقع المذكور أن كل تلك الشركات لم تذكر أي اتفاقات أو عقود أو قيود وذلك بعد المقارنة مع السجلات لتلك الشركات على السجل التجاري اللبناني. ونقل الموقع عن أيمن عبد النور مدير منصة "كلنا شركاء" أن لبنان أصبح المكان الرئيسي لتبييض الأموال والمصدر لضخ العملة الصعبة إلى مناطق النظام. وكان رئيس النظام بشار الأسد أدلى بتصريحات سابقة اتّهم فيها البنوك اللبنانية بالتسبب بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بنظامه، وهو ما أثار ضجة واسعة ضده في لبنان.