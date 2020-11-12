بيان عاجل من "تنظيم الدولة" بشأن الهجوم بالقنابل على مقبرة الخواجات غير المسلمين في جدة السعودية

أعلن "تنظيم الدولة"، اليوم الخميس، عن تبني الهجوم المسلح بالقنابل على مقبرة الخواجات غير المسلمين في محافظة جدة في السعودية.

وقال التنظيم في بيانٍ له نشرته معرفات تابعة له بتليجرام: "تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة من زرع عبوة ناسفة في مقبرة الخواجات في حي البلد، في مدينة جدة، أمس الأربعاء".

وأضاف "تنظيم الدولة": أنه "بعد تجمّع عدد من قناصل الدول الأوروبية فجّرها المجاهدون عليهم؛ ما أدى لإصابة عدد منهم"، بحسب وصفه.

وكان المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أفاد بأن الجهات الأمنية باشرت حادثة وصفها بـ"اعتداء جبان" صباح الأربعاء ،أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة.

وأكد "الدوسري" أنه "نتج عن الاعتداء إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية".

وكان "تنظيم الدولة" الذي تصفنه السعودية إرهابيًا أصدر قبل ثلاثة أسابيع؛ بيانًا طالب فيه مناصروه بتنفيذ هجمات مسلحة ضد المصالح الأجنبية في المملكة، بعد اتفاقيات التطبيع بين الإمارت والبحرين وإسرائيل.