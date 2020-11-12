نظام الأسد يطارد البضائع التركية في أسواق حلب..ويشعل غضب الموالين

أقدم نظام الأسد على إجراء اقتصادي خطير في مدينة حلب متعلق بتركيا، ما تسبب بموجة غضب وسخط لدى الموالين.
وذكرت صفحة " أخبار حي الزهراء في حلب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن عناصر الجمارك السرية القادمة من دمشق أغلقت وصادرت بضائع تركية كثيرة في المدينة.
وأضافت أن دوريات الجمارك صادرت بضائع أكثر من 50 محلًا تجاريًا في حي الموكامبو بحلب بسبب احتوائها على بضائع تركية.
ولاقى هذا التصرف غضبًا واسعًا لدى الموالين، ورصدت شبكة "الدرر الشامية" بعض تعليقات الموالين، جاء في أحدها: "مو حرام دمرتو بيوت العالم الحق عالي عم يسمح بدخول البضايع وبيعه للتجار وبعدا ببعتلن التموين لياخد البضايع وووزعو على بعض فوق ما الناس متحملة الظروف الصعبة لاحقين الناس على تجارتة ولقمة عيشة اتقوو الله بهل العباد أحسن ماتتطفش ويأخدوا أموالن ويطلعوو لبرة".
واستنكر كثير من المتابعين إجراءات النظام في الوقت الذي يدعو فيه لعودة اللاجئين، فقد علق أحدهم: "إذا البضاعه تركيه صادرها الجمارك شلون إذا الشعب نزل من أوروبا لحضن هل الوطن والله لحتى كل القوات تنزل وتصادر الشعب".
وكتب آخر: "هاد شاطرين فيو يروحو يتشاطرو بغير شي يأمنو للناس طلباتن لابترحمو ولابتخلو رحمه الله تنزل علعباد حسبي الله ونعم الوكيل ولسه رجعو يامغتربين عشو يرجعو".
الجدير بالذكر أن إجراءات النظام في مقاطعة المنتجات التركية تأتي في وقت تكاد تخلو فيه مناطق مدينة حلب من أكثر المواد الاستهلاكية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمناطق الأسد.
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