بالتزامن مع مؤتمر "عودة اللاجئين".. أمريكا تهدد "نظام الأسد"

أجرى المبعوث الأميركي الجديد إلى سورية، جويل ريبورن، مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة، أكد فيها أن واشنطن تدعم جهود المعارضة الرامية إلى محاسبة "نظام الأسد".

وقالت السفارة الأمريكية بسوريا في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة "تويتر": "أجرى المبعوث الخاص لسوريا جويل ريبيرن مكالمة هاتفية بناءة مع رئيس هيئة المفاوضات السورية أنس العبدة لتأكيد دعم الولايات المتحدة لعمل المعارضة السورية لمحاسبة النظام السوري وللتعبير عن دعم حل سياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وعلق "العبدة" عبر حسابه الرسمي على تغريدة السفارة الأمريكية في سوريا بقوله: "بحثت مع المبعوث الأميركي الخاص الملف السوري جويل ريبيرن -هاتفيًا- أهمية تفعيل سلال القرار الأممي (2254)".

وأضاف: "كما شددت خلال المكالمة على ضرورة محاسبة الأسد وأتباعه على جرائمهم. ريبورن أكد لي دعم واشنطن لمطالب الشعب السوري وضرورة دفع الحل السياسي ومحاسبة النظام على جرائمه".

وتأتي هذه المكالمة بالتزامن مع عقد "نظام الأسد" بتوجيه ودعم من روسيا "مؤتمر عودة اللاجئين السوريين" يوم أمس الأربعاء ،في العاصمة دمشق؛ حيث بدى واضحًا أن هذا المؤتمر باء بالفشل، بعد أن قاطعته كبرى الدول التي تستقبل اللاجئين السوريين.