فيصل القاسم يفجر مفاجأة عن مستقبل بشار الأسد

فجر الإعلامي السوري المعارض فيصل القاسم، اليوم الخميس، مفاجأة عن مستقبل رأس النظام بشار الأسد بعد محاولة روسيا إعادة تأهيله.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه تويتر: "الأمل الوحيد بتحقيق الاستقرار في سوريا أن يكون الكبار قد حققوا أهدافهم عن طريق نظام الأسد وأن الأسد لم يعد مفيدًا لضباع العالم وآن الأوان لاستبداله بنظام جديد أكثر فائدة...وغير ذلك انسوووا..إذا بقي بشار فهذا يعني أن مشغليه لم يستنفدوه بعد ومازال مفيدًا لهم".

وبدأت صباح أمس الأربعاء، في قصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق فعاليات "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين"، الذي تنظمه حكومة الأسد بدعم وتوجيه روسي بهدف إعادة تعويم النظام.

ومن جانبه اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحاولات الروسية غير شرعية وغير سليمة مؤكدًا أنه لا عودة للاجئين السوريين قبل إبعاد نظام اﻷسد عن السلطة في سوريا.

وقال "أردوغان" أمس الأربعاء: إن "بلاده تؤمن بإمكانية إيجاد حل للأزمة السورية ولتحقيق ذلك يجب إقصاء النظام السوري والتنظيمات الإرهابية، وتركيا مستعدة للعمل مع روسيا والقوى الإقليمية الفاعلة من أجل إنشاء سوريا جديدة تلبي تطلعات شعبها بشكل مباشر".

يذكر أن المؤتمر الذي دعت إليه روسيا لبحث عودة اللاجئين لم يحظَ بحضور ودعم دولي، بل قاطعته الدول الرئيسية المستضيفة للاجئين وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.