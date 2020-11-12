حكومة الإنقاذ السورية تعلق على "مؤتمر عودة اللاجئين" الذي ترعاه روسيا في دمشق

علقت حكومة الإنقاذ السورية، اليوم الخميس، على "مؤتمر عودة اللاجئين" الذي نظمه "نظام الأسد" بدعم من روسيا يوم أمس الأربعاء، في العاصمة دمشق.

وقالت الحكومة في بيان لها: "عشرة أعوام على انطلاق الثورة السورية المباركة، ارتقى فيها مئات الآلاف من الشهداء، وارتكبت خلالها مئات المجازر والمذابح على يد النظام بحق السوريين الأبرياء في مختلف المحافظات والمدن والقرى السورية".

وأضافت: "وبدون أي خجل من إجرامه الظاهر للقاصي والداني، خرج المدعو بشار الأسد ربيب الاحتلال الروسي ليدعو ملايين المهجرين السوريين إلى العودة لسوريا المحتلة من قبل روسيا وإيران".

وأكدت الحكومة أن جواب المهجرين السوريين أصحاب العزة والكرامة على هذا المؤتمر هو "لا عودة تحت حكم الأسد"، مشيرة إلى أن منازلهم المهدمة وقراهم الخالية بفعل آلة الإرهاب التي قتلت الأطفال وشردت الملايين ولم يسلم منها الحجر والبشر، أوضح رسالة على أن النظام المجرم لا يعدو كونه دمية للاحتلال الروسي.

وأردفت: أن "شعبنا اليوم إما شهيد بفعل الإرهاب الأسدي ومرتزقته، أو أسير تحت قهره في المناطق التي تحتلها روسيا وإيران منتظرًا مصيرًا كمصير قتلى قيصر، أو مهجر في المناطق المحررة وفي الشتات؛ إذ لا يخفى ما يعانيه السوريون في المناطق الأسدي من ظلم وشح وتمييز ومعاناة لتحصيل لقمة طعام أو رغيف خبز".

وختمت حكومة الإنقاذ، بأن "سوريا لن تكون آمنة مع استمرار وجود الإرهاب الأسدي وحكم الطغمة المجرمة، وعلى رأسها بشار المجرم قاتل الأطفال والمسؤول الأول عن المجازر المرتكبة في الأعوام التسعة الماضية".