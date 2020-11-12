وجهت "هيئة مكافحة الجرائم المالية" في الدنمارك تهمة خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا، لشركة دنماركية لتزويدها نظام الأسد بالوقود.



وبحسب وكالة "فرنس برس" قال المدعي العام الدنماركي المكلف بالنظر في قضايا الجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة، إن الشركة الدنماركية باعت في 33 مناسبة، ما مجموعه 172 ألف طن من مادة "الكيروسين" لشركات روسية".



وأضاف إن "شحنات الوقود هذه يتم نقلها عن طريق وسطاء إلى مياه البحر المتوسط ومن ثم إلى جهة مجهولة في مرفأ بانياس السوري مشيرًا إلى أن قيمة التحويلات التي أجريت بين عامي 2015 و2017، بلغت نحو 102 مليون دولار.



وبحسب وسائل إعلام دنماركية فإن شركة الشحن "دان بانكرينغ" هي التي يعتقد بأنها أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض نهاية عام 2011 عقوبات اقتصادية على نظام الأسد تشمل حظر توريدات النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برعاية روسيا.. شركة دنماركية تخرق العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.