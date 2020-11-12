من أجل "الأسد".. روسيا تهدد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 

هدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بانسحاب بلاده من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حال ما إذا استمرت بـ"الانحياز" ضد دول معينة في إشارة منه لـ"نظام الأسد".
وقال "نيبينزيا" في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إذا فقدت المنظمة كل مصداقيتها وأصبحت مجرد مكان لإصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة غير المرغوب فيها، فمن المحتمل أن نفكر في الانسحاب".
واعتبر "نيبينزيا" أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منحازة بسبب اتهامها لنظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية دون وجود أي دليل -على حد تعبيره-.
وذكر "نيبينزيا" أن موسكو تعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة مهمة رغم أنها "تفقد مصداقيتها".
جدير بالذكر أن نظام الأسد ارتكب عدة مجازر بشعة باستخدام الأسلحة الكيميائية، أشهرها مجزرة الغوطة التي راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء.
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