كشف مسؤول عسكري روسي، عن تفاصيل استهداف آلية عسكرية للقوات الروسية جنوبي سوريا، أمس الخميس، والأضرار التي تسبب بها الانفجار.
وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في وزارة الدفاع الروسية العميد ألكسندر غرينكيفيتش: "إن عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية روسية أثناء تحركها جنوبي سوريا".
وأكد المسؤول العسكري أن الانفجار حدث في منطقة المسيفرة، خلال قيام الجيش الروسي بتسيير دورية مع قوات الأسد، بين بلدتي إزرع وسهوة القمح في درعا، ما تسبب بحدوث أضرار مادية خفيفة بإحدى مدرعات الدورية.
وأضاف "غرينكيفيتش" أن العربة الروسية المستهدفة من طراز "تيغر"، تتبع للشرطة العسكرية الروسية، ونفى أن يكون هناك أضرار بشرية.
وتزامنت الحادثة مع اشتباكات وتوترات في ريف درعا، نتيجة قيام قوات الأسد بتصعيد عملها الأمني والعسكري على بعض البلدات ولا سيما بلدة الكرك الشرقي، وسط سخط من قِبل شبيحة النظام على الدور الروسي المتمثل بتوجيه الفيلق الخامس المدعوم روسيًّا ليكون قوة فصل، ما يرجح وقوف مقربين من النظام خلف التفجير.
وشهدت عدة مناطق من محافظة درعا، حركات احتجاجية، استنكارًا للوضع الأمني المتردي، ولقيام قوات النظام وميليشياتها الأمنية بمداهمة بعض البلدات لشن حملات اعتقال، كما شهدت اشتباكات أدت لمصرع عدد من جنود النظام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول روسي يكشف تفاصيل استهداف آلية عسكرية روسية جنوب سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.