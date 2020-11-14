مسؤول روسي يكشف تفاصيل استهداف آلية عسكرية روسية جنوب سوريا

كشف مسؤول عسكري روسي، عن تفاصيل استهداف آلية عسكرية للقوات الروسية جنوبي سوريا، أمس الخميس، والأضرار التي تسبب بها الانفجار.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في وزارة الدفاع الروسية العميد ألكسندر غرينكيفيتش: "إن عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية روسية أثناء تحركها جنوبي سوريا".

وأكد المسؤول العسكري أن الانفجار حدث في منطقة المسيفرة، خلال قيام الجيش الروسي بتسيير دورية مع قوات الأسد، بين بلدتي إزرع وسهوة القمح في درعا، ما تسبب بحدوث أضرار مادية خفيفة بإحدى مدرعات الدورية.

وأضاف "غرينكيفيتش" أن العربة الروسية المستهدفة من طراز "تيغر"، تتبع للشرطة العسكرية الروسية، ونفى أن يكون هناك أضرار بشرية.

وتزامنت الحادثة مع اشتباكات وتوترات في ريف درعا، نتيجة قيام قوات الأسد بتصعيد عملها الأمني والعسكري على بعض البلدات ولا سيما بلدة الكرك الشرقي، وسط سخط من قِبل شبيحة النظام على الدور الروسي المتمثل بتوجيه الفيلق الخامس المدعوم روسيًّا ليكون قوة فصل، ما يرجح وقوف مقربين من النظام خلف التفجير.

وشهدت عدة مناطق من محافظة درعا، حركات احتجاجية، استنكارًا للوضع الأمني المتردي، ولقيام قوات النظام وميليشياتها الأمنية بمداهمة بعض البلدات لشن حملات اعتقال، كما شهدت اشتباكات أدت لمصرع عدد من جنود النظام.