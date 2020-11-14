حقيقة الإفراج عن الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" من سجون الأسد

نشر موقع "العربية نت" تفاصيل عن حقيقة قيام نظام الأسد بإطلاق سراح الصحفي الأمريكي "أوستن تايس"، المعتقل لدى النظام منذ العام 2012.

ونشر عددٌ من الناشطين والإعلاميين نبأ قيام نظام الأسد بإطلاق سراح الصحفي المذكور، ونقله من أحد مطارات لبنان باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الموقع أنه تواصل مع مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء "عباس ابراهيم" الذي يلعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة ونظام الأسد للوقوف على تفاصيل الحادثة؛ إلا أنه لم يعطِ جوابًا شافيًا.

ورأى مسؤولون أمريكيون أنه لم تظهر أية بوادر أو مؤشرات على إطلاق سراح "تايس"، بحسب مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقبل قرابة شهر، ضجت وسائل الإعلام المحلية والعالمية بزيارة أجراها وفد أمريكي إلى سوريا للتباحث مع نظام الأسد فيما يخص إطلاق سراح المعتقل الأمريكي المذكور ومواطن أمريكي آخر من أصل سوري يعمل في المجال الطبي.

وكانت "بثينة شعبان" مستشارة رئيس النظام في دمشق وضعت شرطًا واحدًا مقابل المفاوضات مع الأمريكان بشأن الصحفي "أوستن تايس" وهو خروج قواتهم من سوريا.