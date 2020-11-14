تكبّدت قوات الأسد والميليشيات التابعة لإيران خسائر بشرية كبيرة، نتيجة تعرضها لهجمات متعددة، شنتها مجموعات تابعة لتنظيم "الدولة"، بريفي حمص وحماة.
وقال موقع "فرات بوست" المتخصص بأخبار البادية والمنطقة الشرقية: "إن مجموعات من تنظيم (الدولة) شنّت ثلاثة هجمات استهدفت مواقع النظام والميليشيات الإيرانية شرقي حمص".
واستهدفت الهجمات، التي وقع أمس الخميس، نقطتين عسكريتين للواء "فاطميون" الأفغاني ونقطة للدفاع الوطني بقوات الأسد قرب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.
وحسب وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "الدولة"؛ فقد سقط خلال الهجوم 12 عنصرًا، واحد منهم تم ذبحه بعد أسره على يد عناصر التنظيم.
واعترفت صفحات موالية على موقع التواصل "فيسبوك" ومنها "رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب فرع حمص" بمقتل أحد عشر عنصرًا من قوات النظام، خلال هجوم استهدف مواقعهم بمحيط سد أبو الفياض في ريف السلمية الشرقي.
وتعاني قوات الأسد وميليشيات إيران من صعوبة بالغة في ضبط البادية الممتدة بين محافظات الرقة ودير الزور وحمص وحماة وصولًا إلى القلمون الشرقي والسويداء، وذلك رغم شنّ عدة عمليات لتمشيطها بمساعدة روسيا وسلاحها الجوي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خسائر كبيرة لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية بهجمات لتنظيم "الدولة" في ريف حمص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.