خسائر كبيرة لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية بهجمات لتنظيم "الدولة" في ريف حمص

تكبّدت قوات الأسد والميليشيات التابعة لإيران خسائر بشرية كبيرة، نتيجة تعرضها لهجمات متعددة، شنتها مجموعات تابعة لتنظيم "الدولة"، بريفي حمص وحماة.

وقال موقع "فرات بوست" المتخصص بأخبار البادية والمنطقة الشرقية: "إن مجموعات من تنظيم (الدولة) شنّت ثلاثة هجمات استهدفت مواقع النظام والميليشيات الإيرانية شرقي حمص".

واستهدفت الهجمات، التي وقع أمس الخميس، نقطتين عسكريتين للواء "فاطميون" الأفغاني ونقطة للدفاع الوطني بقوات الأسد قرب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وحسب وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "الدولة"؛ فقد سقط خلال الهجوم 12 عنصرًا، واحد منهم تم ذبحه بعد أسره على يد عناصر التنظيم.

واعترفت صفحات موالية على موقع التواصل "فيسبوك" ومنها "رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب فرع حمص" بمقتل أحد عشر عنصرًا من قوات النظام، خلال هجوم استهدف مواقعهم بمحيط سد أبو الفياض في ريف السلمية الشرقي.

وتعاني قوات الأسد وميليشيات إيران من صعوبة بالغة في ضبط البادية الممتدة بين محافظات الرقة ودير الزور وحمص وحماة وصولًا إلى القلمون الشرقي والسويداء، وذلك رغم شنّ عدة عمليات لتمشيطها بمساعدة روسيا وسلاحها الجوي