قبل انتهاء ولايته.. قرار عسكري مرتقب من "ترامب" قد يقلب الوضع في سوريا

رجح موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن يتخذ الرئيس دونالد ترامب، قرارًا عسكريًّا مفاجئًا، قد يقلب الوضع في سوريا، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال الموقع الأمريكي إن "ترامب" عين مؤخرًا وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، فور تسلّمه منصبه الكولونيل "دوغلاس ماكريغور"، المعروف بدعوته إلى سحب القوات الأمريكية من سوريا، في منصب مستشار أول للبنتاغون.

واعتبر موقع "أكسيوس" أن تعيين الكولنيل "ماكريغور" مؤشر على نية البنتاغون الإسراع في سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط قبل نهاية ولاية "ترامب".

وأشار الموقع إلى أن "ماكريغور" قال في وقت سابق إن "الولايات المتحدة بحاجة لسحب قواتها من سوريا على الفور وليس لأمريكا مصلحة وطنية هناك".

كما ذكر الموقع أن "ماكريغور" صرح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أنه سينصح الرئيس بالخروج من أفغانستان في أقرب وقت ممكن، وإزالة السفارة الأمريكية من كابول، وأن الحوار مع حركة (طالبان) غير ضروري".

هذا وكان موقع "إنترسيبت" قد نقل عن مسؤول أمريكي -لم يسمه- قوله إن التعديلات الأخيرة في وزارة الدفاع تأتي في إطار الاستعداد لسحب عدد كبير من القوات الأمريكية في مختلف النقاط الساخنة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر في نهاية عام 2018 بسحب كامل القوات الأمريكية بأسرع وقت من سوريا، ليتراجع فيما بعد تحت ضغط الحزب الديمقراطي ويترك جزءًا من القوات الأمريكية يقدر عددها بين 800 و2000 جندي في شمال شرق سوريا.