شبكة دعارة تستدرج فتيات في دمشق لممارسة الرذيلة بحيل شيطانية

كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، عن قيام سيدة في دمشق باستغلال تشرد فتيات وحاجتهن للمال من أجل تشغيلهن بالدعارة والاتجار بأجسادهن.

وذكر موقع "صاحبة الجلالة" في موقع التواصل "فيسبوك" أن امرأة "بائعة هوى" تقوم بتصيد الفتيات من حديقة المنشية في العاصمة دمشق واستدراجهن لمنزلها ضمن منطقة الزاهرة من أجل العمل بالدعارة.

وبحسب الموقع، تقوم المرأة بالجلوس داخل الحديقة وتحاول إقناع الفتيات ثم اصطحابهن إلى منزلها وإقناعهن بالعمل معها مقابل أخذ نصف الأجرة التي تتقاضاها الفتاة من الزبون.

واعترفت المرأة صاحبة المنزل بعد إلقاء القبض عليها، أنها كانت ترسل الفتيات مع الزبون في بعض الأحيان إلى منزله أو سيارته مقابل مبالغ مالية إضافية تتقاسمها مناصفة مع الفتيات.

ومن ضمن الفتيات اللواتي ألقي القبض عليهن فتاة حملت بها أمها من العمل بالدعارة ثم تزوجت برجل كفل البنت حتى أصبحت في الخامسة عشرة من عمرها، فقام باغتصابها وقامت أمها بتشغيلها في الدعارة، ففرت من منزلها وتعرفت عن طريق الحديقة على المرأة صاحبة بيت الزاهرة.

وأصبحت تعمل معها مقابل مبلغ قدره 15 ألف ليرة على أن تبيت في منزل الزبون، ربما ساعات أو أيام، بحسب المبلغ الذي يدفعه.

ومن ضمن الشبكة رجل يساعد المرأة صاحبة المنزل على تصيّد الفتيات واستدراجهن، ويتردد إلى منزلها ليمارس الجنس مع إحدى الفتيات.

وسبق أن قام فرع الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد بإطلاق سراح 25 فتاة يعملن في شبكة دعارة واحدة في ريف دمشق، تديرها امرأة بعد اعتقالهن بساعات، وذلك نتيجة تدخّل ضباط من النظام، بينهم ضابط من مدينة قطنا، بحسب موقع "صوت العاصمة".

يذكر أن مناطق سيطرة الأسد، شهدت في الآونة الأخيرة ازديادًا ملحوظًا في انتشار شبكات الدعارة وجرائم الاغتصاب والتحرش، نتيجة تشجيع النظام على نشر الرذيلة عن طريق المسلسلات والأفلام الهابطة التي تُبَث على مواقعه ومحطاته الفضائية.