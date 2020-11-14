ديرالزور.. مشاجرة بين طالبين في مدرسة تنتهي بمصرع أحدهما بطعنة في القلب

شهدت مدينة دير الزور جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر نشوب شجار بينه ويبن أحد زملائه في المدرسة.

وقال موقع "نهر ميديا" المهتم بنقل أخبار شرق سوريا، إن الشاب "محمد عبد السلام العساف" لقي مصرعه إثر مشاجرة مع أحد زملائه في المدرسة، يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح الموقع أن الشابين يدرسان بالمرحلة الثانوية، وقد نشب بينهما شجار في حي المطار القديم بمدينة دير الزور، استخدما خلاله السكاكين.

وذكر الموقع بأن الشابين تبادلا الطعنات، مما أسفر عن مقتل "العساف" على الفور إثر تلقيه طعنة قاتلة في منطقة الصدر، بينما تم نقل زميله إلى المشفى.

وأشارت المصادر إلى أن القاتل اعترف بأنه وجّه للضحية عدة طعنات، وتركه مرميًّا في الحديقة بالقرب من جامع عثمان ابن عفان، إلى أن تم العثور عليه من قِبل المارة.

الجدير بالذكر أن الانفلات الأمني وكثرة الجرائم في مناطق النظام زادت من معاناة الأهالي الذين يشتكون من تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وانتشار واسع لفيروس كورونا.