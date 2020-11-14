إدلب على رأسها.. 6 ملفات على طاولة محادثات "تركية - روسية" في أنقرة

عقد وفد روسي وآخر تركي اجتماعًا، اليوم الجمعة، في العاصمة أنقرة، لبحث مستجدات الملف السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية أن نائب وزير الخارجية "سادات أونال" هو الذي ترأس الوفد التركي، فيما ترأس المبعوث الخاص إلى سوريا "ألكسندر لافرينتييف" الوفد الروسي.

وقالت الوكالة إن "المحادثات تناولت المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية ومسار أستانة، والأوضاع الميدانية بمحافظة إدلب في إطار عمل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا".

وأشارت المصادر إلى أن الوفدَيْن ناقشا ملف اللاجئين وأوضاع النازحين داخل سوريا، بالإضافة إلى ملف ميليشيات (PYD).

يذكر أن روسيا استهدفت بغارات جوية وصواريخ باليستية، مساء اليوم الجمعة، أطراف مدينة إدلب الغربية، دون ورود انباء عن وقوع خسائر بشرية.