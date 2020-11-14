جامعة إدلب تضع اللمسات الأخيرة على السكن الجامعي في مدينة إدلب خدمةً لطلابها

قراءة تقوم إدارة جامعة إدلب، بتجهيز سكن جامعي خاص بطالبات الجامعة في مدينة إدلب، ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الجامعة لتخفيف العبء على طلابها، ومساعدتهم في استمرار تعليمهم، في ظل الظروف الراهنة من حربٍ على المناطق المحررة

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