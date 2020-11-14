شركة "وتد" تخفض أسعار المحروقات في إدلب

خفّضت شركة "وتد" للمحروقات أسعار المشتقات النفطية في إدلب، بعد تحسن قيمة صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

وانخفضت أسعار البنزين والمازوت بأنواعه والغاز المنزلي، بعد أن ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ووفقًا للنشرة الجديدة للشركة، فقد أصبح سعر أسطوانة الغاز 69 ليرة بدلًا من 74، وسعر لتر البنزين 4.65 ليرة بدلًا من 4.95، والمازرت المستورد 4.55 بدلًا من 4.85، والمازوت المكرر 3.65 بدلًا من 3.85 ليرة تركية.

وشهدت العملة التركية تأرجحًا بقيمة صرفها بعد فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية على أنقرة، إثر إبرامها صفقة لشراء صواريخ (إس-400) من روسيا، وبسبب ملفات مرتبطة بسياسة تركيا حيال عدد من قضايا المنطقة.

يذكر أن الليرة التركية أصبحت العملة المتداولة في عموم الشمال السوري المحرر، بعد موجة الانهيارات التي لحقت بالليرة السورية، خلال السنة الماضية.