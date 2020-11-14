واشنطن تنتقد مؤتمر اللاجئين في دمشق وتوجه رسالة شديدة اللهجة لـ"الأسد" وروسيا

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة شديدة اللهجة لروسيا ونظام الأسد، عقب انتهاء أعمال مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في دمشق.

جاء ذلك من خلال بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اتهمت فيه نظام الأسد وروسيا باستخدام ملايين اللاجئين السوريين المستضعفين كبيادق سياسية، حسب وصفها.

وأضافت أن الهدف من هذا المؤتمر هو الزعم أن الأزمة في سوريا انتهت، مؤكدةً على أن عودة اللاجئين لن تكون إلا طوعية حينما تسمح الظروف.

وحمّلت الخارجية الأمريكية نظام الأسد مسؤولية مقتل ما يزيد عن 500 ألف سوري؛ وقصف عدد من المستشفيات؛ وبالعمل على منع وصول المساعدات الإنسانية للملايين من السوريين في الداخل.

وأوضحت أن النظام الحاكم في سوريا غير موثوق به بالنسبة لعودة اللاجئين وليس لدية الحق في توجيه أموال إعادة الإعمار، كما أن "مؤتمر عودة اللاجئين" الذي تم بتنظيم روسي في دمشق يفتقد إلى المصداقية لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

وشدد البيان على التزام الإدارة الأمريكية الكامل بقرار مجلس الأمن 2254 الداعي لاعتماد الحل السياسي للأزمة السورية. وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة تقف مع الدول المستضيفة للاجئين السوريين وستواصل مساعدتها على تحمل الأعباء الناتجة.

ونوه البيان إلى أن واشنطن قدمت منذ بداية العام الحالي ما يقارب 1.6 مليار دولار كمساعدات إنسانية إلى الشعب السوري في الداخل وفي دول اللجوء.

وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السابق "جيمس جيفري" أن عملية إعادة الإعمار في سوريا لن تبدأ في ظل وجود نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، وأن أمريكا ترفض المشاركة مع أي دولة في إتمام هذه العملية.

الجدير ذكره أن مؤتمر عودة اللاجئين السوريين قوبل بمقاطعة كبرى الدول التي تستضيف اللاجئين، وبرفض من جميع التيارات السياسية المعارضة والتشكيلات الثورية.