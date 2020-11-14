بعد سيطرتها على معظم اقتصاد البلاد.. نظام الأسد يمنح روسيا امتيازًا جديدًا

منح نظام الأسد روسيا امتيازًا جديدًا في منطقة بريف حمص، لتستكمل بذلك هيمنتها على المنشآت الاقتصادية والمرافق الحيوية في سوريا.

ونقلت منصة "SY24،" عن مصادر موالية، أن المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لحكومة النظام وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية "صناعة الحجر" الروسية بهدف ترميم قوس النصر في موقع تدمر الأثري شرقي حمص.

وستتم العملية وفق دراسات وأعمال توثيق قبل البدء بعملية الترميم وسيتم وفق الاتفاق مراعاة المعايير الفنية في التعامل مع ترميم المعالم الأثرية المعمول بها عالميًّا.

ويحاول نظام الأسد من خلال عملية ترميم بعض المواقع الأثرية إظهار نفسه بمظهر الحريص على تراث المنطقة؛ وتوجيه الاتهامات للمجموعات الخارجة عن سلطانه بتخريب تلك المواقع.

وسبق أن اتهم "معهد دراسات الشرق الأوسط" نظام الأسد بتحمل المسؤولية الكبرى عن معظم الضرر الذي لحق بالآثار التاريخية، موضحًا أنّ النظام لا يمول عمليات الترميم، ويقع ترميمها على عاتق مؤسسات غير سياسية تهتم بالتراث.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد مكّن روسيا من الاستيلاء على معظم المفاصل الاقتصادية الحيوية في سوريا، ولم يقف الأمر عند ميناء طرطوس وقاعدة حميميم ومناجم الفوسفات، بل تعداه ليمكنها من تراث البلاد.