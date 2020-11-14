نظام الأسد يفرض شروطًا قاسية على اللاجئين الفلسطينيين لدخول دمشق

فرض نظام الأسد شروطًا قاسية على اللاجئين الفلسطينيين لدخول العاصمة دمشق، من المدن والبلدات الواقعة على أطرافها الجنوبية.

وبحسب "مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا"؛ فإن نظام الأسد يعطي موافقة للاجئين الفلسطينيين مدتها سبعة أيام إذا أرادوا الخروج من مناطق جنوبي العاصمة كببيلا ويلدا وبيت سحم وغيرها، وتشمل هذه الإجراءات جميع اللاجئين المقيمين في المناطق سابقة الذكر؛ وخصوصًا الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن ناشط فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك ويقيم في بلدة يلدا أن القوى الأمنية التابعة للنظام تفرض على الأهالي استخراج موافقات أمنية من فرع فلسطين من أجل السماح لهم بالدخول والخروج من البلدات المذكورة.

ويمنع النظام الفلسطينيين المتواجدين داخل دمشق من الدخول إلى البلدات الواقعة جنوبي العاصمة والتي يقطنها نازحون من مخيم اليرموك رغم أنهم أجروا تسويات أمنية سابقة لدى النظام.

ويعاني الفلسطينيون في بلدات جنوب دمشق من تسلط حواجز وشبيحة النظام عليهم، ويتعرض الشباب منهم لحملات اعتقال بين الحين والآخر بحجة الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وحاول نظام الأسد قبل مدة طرح مخطط جديد لمخيم اليرموك قوبل برفض أكثر من 28 منظمة فلسطينية وسورية، وأرسلت تلك المنظمات مذكرة احتجاج إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى دمشق "غير بيدرسون" بينوا خلالها أن المخطط الجديد يحرم سكان المخيم من حقوقهم العينية العقارية، ويطمس هوية المخيم.

وكانت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا" وثقت مقتل 4013 فلسطينيًّا على يد قوات الأسد منذ بداية أحداث الثورة السورية، و616 آخرين قضوا تحت التعذيب ضمن معتقلات النظام.