حاجز قرب مدرسة للفتيات يشعل اشتباكات بين ميليشيات الأسد بدير الزور

دارت اشتباكات، يوم أمس الجمعة ،بين عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" ومجموعة من "لواء القدس" في بلدة الخريطة بريف دير الزور الغربي.



وقال موقع "نهر ميديا" المهتم بنقل أخبار المنطقة الشرقية إن عناصر من أبناء بلدة الخريطة متطوعين بميليشيا "الدفاع الوطني" تشاجروا مع مجموعة من "لواء القدس".



وأوضح الموقع أن سبب الشجار هو إصرار مجموعة من "لواء القدس" على نصب حاجز لهم بالقرب من مدرسة للفتيات في البلدة، هذا الأمر رفضه العناصر المحليين المنتسبين لـ "الدفاع الوطني".



ولفت الموقع إلى أن الشجار تطور إلى اشتباكات بين الطرفين، مما اضطر مجموعة "لواء القدس" إلى إلغاء الحاجز والانسحاب.



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق حيث كثرت في الآونة الأخيرة جرائم الخطف والاغتصاب والتحرش والقتل والسرقة هناك.

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